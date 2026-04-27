Derby infuocato | l’Andrea Costa vince sul filo e punta ai play-in

In un match combattuto, l’Andrea Costa ha battuto la Virtus con il punteggio di 77-75, grazie a una stoppata decisiva di Zedda. La vittoria permette alla squadra di proseguire verso i play-in, dove affronterà Casoria o Chiusi. La partita si è conclusa con un finale di grande tensione, caratterizzato da alcune fasi di equilibrio e da un finale incerto fino all’ultimo minuto.

? Cosa sapere L'Andrea Costa batte la Virtus 77-75 grazie a una stoppata di Zedda.. La vittoria porta la squadra di Dalmonte ai play-in contro Casoria o Chiusi.. Chessari e Zedda trascinano l’Andrea Costa verso i play-in dopo il derby vinto per 77 a 75 contro la Virtus, in una sfida decisa da una stoppata decisiva a pochi secondi dalla fine. L’atmosfera nel palazzetto ha vissuto le tensioni tipiche della stracittadina, con le coreografie delle tifoserie che hanno colorato gli spalti nonostante una partecipazione meno numerosa rispetto alle passate stagioni. Sul parquet, la competizione è stata accesa e corretta, con i sostenitori di entrambe le squadre che hanno accompagnato ogni azione con passione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby infuocato: l’Andrea Costa vince sul filo e punta ai play-in Notizie correlate Basket: in Serie A Varese batte Sassari sul filo di lana, a Trieste il derby con Udine. Vince anche TortonaGiornata di grandi distacchi, per buona misura, e di grande lotta, in un caso, per quel che riguarda il 26° turno della Serie A 2025-2026. Udine-Trieste: derby infuocato per la corsa ai playoff in Serie AIl Palasport Carnera ospita oggi, domenica 12 aprile 2026 alle ore 16, il secondo derby della Serie A tra Udine e Trieste. Una raccolta di contenuti Virtus-Andrea Costa Un derby per l’onoreBasket serie B Nazionale Ore 18 al PalaRuggi, gialloneri già retrocessi, biancorossi ai play-in. E Baldiraghi medita di restare in futuro ... sport.quotidiano.net Derby Andrea Costa e Virtus, la carica dei 600Basket serie B Nazionale Per ora questi i biglietti venduti nella prevendita, il settore giallonero è più ’scarico’. Il match domani alle 18 ... ilrestodelcarlino.it