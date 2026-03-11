Controlli dei Nas in uno studio dentistico nel Mantovano | tre denuncianti

I Nas hanno effettuato controlli in uno studio dentistico nel Mantovano e hanno denunciato tre persone. Durante l’ispezione, un odontotecnico e un assistente alla poltrona erano impegnati nella cura di alcuni pazienti utilizzando strumenti non autorizzati. I controlli sono ancora in corso e sono state sequestrate alcune apparecchiature non conformi alle norme.

Roverbella (Mantova), 11 marzo 2026 – Un odontotecnico e un assistente alla poltrona stavano curando alcuni pazienti usando strumentazioni che non potevano usare. La scoperta è stata fatta ieri, 10 marzo, dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Cremona, che hanno ispezionato uno studio odontoiatrico di Roverbella. Durante il controllo i militari hanno verificato, appunto, che i due stavano usando strumentazioni di esclusiva competenza del medico odontoiatra che permettendo ciò, si è a sua volta reso responsabile delle violazioni, in concorso con gli altri due, anche in virtù della carica di direttore sanitario dello studio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli dei Nas in uno studio dentistico nel Mantovano: tre denuncianti Articoli correlati Farmaci e dispositivi scaduti in uno studio dentistico: odontoiatra denunciatoUn'attività ispettiva condotta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catania, con il supporto dei militari della compagnia... Paura in via Triumplina: incendio in uno studio dentistico. Un uomo è stato portato in ospedaleBrescia, 25 gennaio 2026 – Paura a Brescia dove un incendio è divampato, verso le ore 18 di domenica 25 gennaio, in una struttura che ospita un... Una selezione di notizie su Controlli dei Nas in uno studio... Temi più discussi: Controlli dei Nas: tonnellate di carne mal conservata in una macelleria, chiusi due bar e un ristorante per carenze igienico-sanitarie; Palermo, controlli dei Nas in una macelleria di via Montalbo: sequestrato un quintale di carne; Scattano i controlli del Nas, ristorante chiuso a Milano: sequestrati circa 200 kg di carne e pesce; Sud Pontino, odontotecnico esercita abusivamente come dentista: studio sequestrato dai NAS di Latina. Studi di medicina estetica e controlli dei Nas. Il comandante di Bologna: ecco cosa troviamoBologna, 19 aprile 2025 – Tenente colonnello Fabrizio Picciolo, comandante dei Nas di Bologna. Cosa svelano le denunce dei pazienti dopo un un trattamento eseguito in uno studio medico che provochi ... quotidiano.net Controlli dei Nas: tonnellate di carne mal conservata in una macelleria, chiusi due bar e un ristorante per carenze igienico-sanitarieI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Brescia hanno realizzato diversi controlli nel corso degli ultimi giorni all'interno di ristoranti, locali e macellerie di tutta la provincia. brescia.corriere.it Controlli dei carabinieri al Tonale: volo turistico non autorizzato con atterraggio abusivo, 2.000 euro di multa al pilota - facebook.com facebook A Prato, nell’ambito di mirati controlli sul territorio, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un’auto con a bordo cinque cittadini cinesi. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati un ordigno esplosivo artigianale, una pistola clandestina, un x.com