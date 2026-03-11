Controlli dei Nas in uno studio dentistico nel Mantovano | tre denunciati

I Nas hanno effettuato controlli in uno studio dentistico nel Mantovano e hanno denunciato tre persone, tra cui un odontotecnico e un assistente alla poltrona. Durante gli accertamenti è stato rilevato che alcuni pazienti erano curati con strumenti non autorizzati o non idonei all’uso. Le verifiche sono state condotte nel rispetto delle procedure di legge e senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Roverbella (Mantova), 11 marzo 2026 – Un odontotecnico e un assistente alla poltrona stavano curando alcuni pazienti usando strumentazioni che non potevano usare. La scoperta è stata fatta ieri, 10 marzo, dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Cremona, che hanno ispezionato uno studio odontoiatrico di Roverbella. Durante il controllo i militari hanno verificato, appunto, che i due stavano usando strumentazioni di esclusiva competenza del medico odontoiatra che permettendo ciò, si è a sua volta reso responsabile delle violazioni, in concorso con gli altri due, anche in virtù della carica di direttore sanitario dello studio.