Depositata proposta di legge in Regione per l' unificazione di Rizza
È stata depositata nel Consiglio regionale del Veneto una proposta di legge che riguarda l’unificazione di Rizza. La proposta prevede modifiche nelle circoscrizioni comunali e sarà ora esaminata dai membri dell’assemblea legislativa regionale. La documentazione ufficiale è disponibile per la consultazione e il dibattito tra i rappresentanti regionali. La proposta si inserisce in un procedimento legislativo in corso sulla riorganizzazione territoriale.
È stata ufficialmente depositata nel Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge per la variazione delle circoscrizioni comunali. L'iniziativa è promossa dal Comune di Villafranca di Verona e mira ad aggregare integralmente la località attualmente suddivisa tra Villafranca, Verona e.🔗 Leggi su Veronasera.it
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