Depositata proposta di legge in Regione per l' unificazione di Rizza

È stata depositata nel Consiglio regionale del Veneto una proposta di legge che riguarda l’unificazione di Rizza. La proposta prevede modifiche nelle circoscrizioni comunali e sarà ora esaminata dai membri dell’assemblea legislativa regionale. La documentazione ufficiale è disponibile per la consultazione e il dibattito tra i rappresentanti regionali. La proposta si inserisce in un procedimento legislativo in corso sulla riorganizzazione territoriale.

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