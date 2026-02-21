Un nuovo comune nella Comunità Montana depositata proposta di legge regionale

Il deposito della proposta di legge riguarda il Comune di Marzano Appio, che viene incluso nella Comunità Montana Monte Santa Croce. La causa è la necessità di aggiornare la legge regionale per riflettere correttamente i confini territoriali. La modifica mira a integrare un comune che finora era rimasto escluso, migliorando la gestione dei servizi locali. La proposta mira anche a rafforzare la collaborazione tra i territori coinvolti. La discussione sulla legge continuerà nelle prossime settimane.

“Abbiamo depositato una proposta di legge per includere il Comune di Marzano Appio nella Comunità montana Monte Santa Croce, modificando la legge regionale che disciplina le Comunità montane e sanando una esclusione che non rifletteva la realtà territoriale”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e primo firmatario della legge, Raffaele Aveta. “La proposta nasce da una richiesta formale dell’Amministrazione comunale e da un pronunciamento favorevole della stessa Comunità montana. Entrambe - continua Aveta - hanno riconosciuto l’evidente continuità geografica e funzionale del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

