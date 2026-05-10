Denunciata una violenza sessuale Ora nessun fermato | indagini

Una giovane donna non ancora maggiorenne, di origini bengalesi e madre di un neonato, ha contattato i carabinieri di Venezia per denunciare di aver subito una violenza sessuale. La donna ha riferito di aver subito l’aggressione da un uomo che condivide l’appartamento con il marito e il bambino. Al momento, non ci sono persone fermate nell’ambito delle indagini avviate per chiarire quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'allarme sabato è arrivato ai carabinieri dell'Arma di Venezia. Si sarebbe rivolta a loro una giovane bengalese non ancora maggiorenne e madre di un neonato, raccontando di aver subito una violenza sessuale da un uomo che divide il suo appartamento assieme al marito e al bambino piccolo. Un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il reato di VIOLENZA SESSUALE in Italia, spiegato dall' Avv. Chiesa Notizie correlate Sestri Levante, 22enne chiama l’ambulanza da casa per una violenza sessuale: fermato e denunciato un uomoUna 22enne di Sestri Levante ha allertato il 118 dalla sua abitazione dopo aver subito una violenza sessuale nella serata di ieri. Violenza sessuale su due studentesse a Perugia, fermato un 30enneLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato... Argomenti più discussi: Presunta violenza sessuale in casa: indagati due uomini; Torino, 17enne denuncia una violenza sessuale in casa. Il pm, per due volte: Lui non ha capito il dissenso. A processo dopo 4 anni; Accusato di violenza sessuale dopo la serata nel locale: arriva l'assoluzione; Viterbo: Polizia di Stato. Individuato e denunciato l'autore di violenza sessuale su un autobus - Polizia di Stato.