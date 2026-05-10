Denunciata una violenza sessuale Ora nessun fermato | indagini
Una giovane donna non ancora maggiorenne, di origini bengalesi e madre di un neonato, ha contattato i carabinieri di Venezia per denunciare di aver subito una violenza sessuale. La donna ha riferito di aver subito l’aggressione da un uomo che condivide l’appartamento con il marito e il bambino. Al momento, non ci sono persone fermate nell’ambito delle indagini avviate per chiarire quanto accaduto.
L'allarme sabato è arrivato ai carabinieri dell'Arma di Venezia. Si sarebbe rivolta a loro una giovane bengalese non ancora maggiorenne e madre di un neonato, raccontando di aver subito una violenza sessuale da un uomo che divide il suo appartamento assieme al marito e al bambino piccolo. Un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il reato di VIOLENZA SESSUALE in Italia, spiegato dall' Avv. Chiesa
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