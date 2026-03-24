Sestri Levante 22enne chiama l'ambulanza da casa per una violenza sessuale | fermato e denunciato un uomo

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di 22 anni di Sestri Levante ha chiamato i soccorsi nella serata di ieri, riferendo di aver subito una violenza sessuale presso la propria abitazione. Le forze dell’ordine hanno fermato e denunciato un uomo coinvolto nell’episodio. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Una 22enne di Sestri Levante ha allertato il 118 dalla sua abitazione dopo aver subito una violenza sessuale nella serata di ieri. La giovane è stata trasportata in ospedale a Lavagna. Le forze dell'ordine hanno fermato e denunciato un uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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