Sestri Levante 22enne chiama l'ambulanza da casa per una violenza sessuale | fermato e denunciato un uomo

Una giovane donna di 22 anni di Sestri Levante ha chiamato i soccorsi nella serata di ieri, riferendo di aver subito una violenza sessuale presso la propria abitazione. Le forze dell’ordine hanno fermato e denunciato un uomo coinvolto nell’episodio. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Una 22enne di Sestri Levante ha allertato il 118 dalla sua abitazione dopo aver subito una violenza sessuale nella serata di ieri. La giovane è stata trasportata in ospedale a Lavagna. Le forze dell'ordine hanno fermato e denunciato un uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Fermato educatore per violenza sessuale su minore in casa d’accoglienza Anziano travolto da un’auto mentre passeggia col cane: alla guida un 22enne, morti l’uomo e l’animaleUn uomo di 75 anni è morto ieri sera insieme al suo cane dopo che l'auto guidata da un 22enne li ha travolti in via Rossini a Viterbo. Aggiornamenti e notizie su Sestri Levante Discussioni sull' argomento Domenica prossima a Sestri Levante, nel borgo di Villa Rovereto, si festeggia la Giornata Europea del Gelato Artigianale; Sestri Levante, fiabe sullo schermo e alberi che tornano a respirare (P. Fizzarotti); Sestri: a Villa Rovereto si festeggia il gelato artigianale day. Un uomo di oltre 40 anni è denunciato per violenza sensuale dai carabinieri di Sestri Levante. Il fatto è avvenuto ieri sera, attorno alle 22, nel territorio dello stesso comune - facebook.com facebook