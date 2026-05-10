Dentecane Federica e Walter si dicono sì | festa tra la comunità

Federica e Walter si sono sposati, accompagnati dai loro familiari fino all’ingresso in chiesa. Dopo la cerimonia, la comunità si è riunita per celebrare l’evento in modo spontaneo, trasformando l’uscita degli sposi in una vera e propria festa. La celebrazione ha coinvolto amici e parenti, creando un’atmosfera di gioia condivisa. La cerimonia si è conclusa con momenti di festa e scambi di auguri tra tutti i presenti.

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