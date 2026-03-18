La comunità di Pioppo si prepara a vivere con intensa partecipazione la festa dedicata a San Giuseppe tra tradizione devozione e momenti di condivisione

La comunità di Pioppo si appresta a celebrare la festa di San Giuseppe con un programma che include processioni, messe e momenti di convivialità. Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolgeranno residenti e visitatori. Durante l’evento, saranno presenti varie iniziative religiose e sociali pensate per rafforzare il senso di appartenenza tra i partecipanti.

. Le celebrazioni, organizzate dalla Parrocchia Sant’Anna, ruotano attorno agli antichi “altari di San Giuseppe”, cuore simbolico e spirituale della ricorrenza. Gli altari votivi, allestiti con cura e devozione dalle famiglie del territorio, saranno distribuiti in diversi punti della comunità. Tra questi si segnalano: l’altare di via Provinciale n° 509, quello nel salone Mons. T. Mannino accanto alla chiesa di San Giuseppe, l’altare del Baglio in piazza Manzoni e quello di Valletajo presso il locale dell’associazione Evergreen. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - La comunità di Pioppo si prepara a vivere con intensa partecipazione la festa dedicata a San Giuseppe, tra tradizione, devozione e momenti di condivisione Articoli correlati Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunitàMonte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità Monte Sant’Angelo... San Giuseppe accende l’Oltretorrente: due giorni di festa, sapori e tradizione da vivere insiemeIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La più antica festa di quartiere di Parma torna ad animare l’Oltretorrente... Tutto quello che riguarda San Giuseppe Argomenti discussi: Prima sagra di San Giuseppe: a Monreale un percorso culinario celebra le eccellenze locali e la tradizione. Pozzilli, tutto pronto per il Falò di San Giuseppe: tradizione, comunità e musica dal vivoPOZZILLI - La Parrocchia di Santa Caterina V. e M., con il patrocinio del Comune di Pozzilli, rinnova anche quest’anno una delle tradizioni ... molisenetwork.net Giarratana, da sabato la festa di San GiuseppeA Giarratana si rinnova una delle tradizioni più identitarie e sentite della comunità: l’avvio dei festeggiamenti di marzo a San Giuseppe ... quotidianodiragusa.it