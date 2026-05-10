Il sindaco di Capannori ha deciso di revocare le deleghe all’assessore incaricato dell’urbanistica, incluso il settore della pianificazione territoriale. Nella stessa settimana dovrebbe essere annunciato il nome della persona che prenderà il suo posto. La scelta riguarda un nuovo assessore che entrerà a far parte della giunta comunale per occuparsi di questi temi. La nomina è attesa a breve.

Ci siamo. In settimana arriverà il nome del nuovo assessore all’urbanistica del Comune di Capannori dopo che il sindaco, Giordano Del Chiaro, ha revocato le deleghe, tra cui proprio quella della pianificazione del territorio, a Davide Del Carlo. Era il primo aprile, non un "pesce", tutto vero. Dopo oltre un mese e dopo una serie di consultazioni sembra che l’amministrazione civica abbia il nome. Ovviamente c’è il massimo riserbo da parte di tutti in Municipio. Bocche cucite fino a quando l’interessato avrà sciolto le ultime riserve e avrà, giustamente, valutato i pro e i contro della gestione di un comparto tra i più difficili da seguire. Come da noi anticipato sarà un tecnico, un esterno, nessun rimpasto o modifiche di incarichi nella giunta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Del Chiaro pronto a nominare il nuovo assessore

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OSPEDALI E CASE DI COMUNITA': «OBIETTIVO PUNTARE SEMPRE PIU' SU PERSONALE INTERNO» | 09/04/2026

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