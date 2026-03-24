E’ uscito il bando che servirà a nominare il nuovo primario della Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita all’ ospedale di Torrette. Il posto era vacante da più di due mesi dopo le dimissioni di Sergio Filippelli avvenute il 15 gennaio scorso. Il bando è stato pubblicato ieri e l’incarico avrà durata di cinque anni. "La Regione Marche, responsabilmente, si è fatta carico della necessità di colmare il vuoto in Cardiochirurgia Pediatrica – ha detto Paolo Calcinaro, assessore regionale alla Sanità – una struttura strategica per l’intero sistema sanitario regionale, punto di riferimento per pazienti particolarmente fragili come neonati e bambini e adulti con cardiopatie congenite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cardiochirurgia pediatrica e congenita, c’è il bando. L’obiettivo è nominare presto il nuovo primario

Articoli correlati

Cardiochirurgia al palo, l’assessore regionale rassicura le famiglie: "Presto il nuovo primario"Ancona, 18 febbraio 2026 – La Regione s’impegna a garantire la continuazione del reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita...

Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica, al via la selezione del nuovo primario: "Ruolo delicato da sostituire""Proprio per questo motivo siamo intervenuti con tempestività ma con i dovuti approfondimenti prima dell’uscita della selezione, vista l’estrema...

Contenuti e approfondimenti su Cardiochirurgia pediatrica

Temi più discussi: Cardiochirurgia pediatrica e congenita, c’è il bando. L’obiettivo è nominare presto il nuovo primario; Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica, al via la selezione del nuovo primario: Ruolo delicato da sostituire; Selezione aperta per guidare la cardiochirurgia pediatrica: Torrette punta all’eccellenza; Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica al via la selezione del nuovo primario | Ruolo delicato da sostituire.

Al via selezione direttore struttura cardiochirurgia e cardiologia pediatrica Torrette(ANSA) - ANCONA, 23 MAR - È stata indetta la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di Dirigente medico direttore di struttura complessa Sod Cardiochirurgia e Cardiologia P ... msn.com

Ancona, ospedale di Torrette: nuovo direttore della Cardiochirurgia pediatrica, via alla selezioneSelezione per l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa S.O.D. Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita ... centropagina.it

Selezione aperta per guidare la cardiochirurgia pediatrica: Torrette punta all’eccellenza facebook

Indetta la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore della Cardiochirurgia pediatrica all’ospedale di Torrette x.com