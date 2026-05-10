Negli ultimi mesi, il numero di minori ospitati negli istituti ICAM è raddoppiato. Una recente sentenza della Cassazione ha modificato le pene già stabilite, generando nuove discussioni legali. Nel frattempo, si segnala che il personale penitenziario non ha formazione specifica per gestire i minori, creando potenziali criticità all’interno delle strutture. La situazione ha attirato l’attenzione di operatori e istituzioni coinvolte nel sistema di giustizia minorile.

? Domande chiave Come influisce la nuova sentenza della Cassazione sulle pene già stabilite?. Perché il personale penitenziario non è formato per gestire i minori?. Chi garantisce l'assistenza ai bambini dove mancano i professionisti specializzati?. Quali profili di detenute stanno causando l'aumento negli istituti ICAM?.? In Breve Bambini negli ICAM passati da 12 a 24 tra gennaio e aprile 2025.. Cassazione con sentenza 395502025 blocca rinvio pene per reati precedenti al decreto.. Marianna Grimaldi segnala carenza personale specializzato presso l'ICAM di San Vittore a Milano.. Decreto 4825 del 9 giugno 2025 elimina obbligo differimento pena per madri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto sicurezza: raddoppiati i bambini negli istituti ICAM

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