Sicurezza sismica nelle scuole di Messina arrivano le sentinelle digitali negli istituti superiori
Nelle scuole superiori di Messina sono stati installati sistemi digitali di rilevazione sismica in sette istituti. Questi dispositivi sono progettati per monitorare in tempo reale le condizioni delle strutture, offrendo dati utili per la sicurezza degli edifici scolastici. La presenza delle “sentinelle” digitali rappresenta un passo avanti nel controllo delle eventuali criticità legate ai terremoti, senza intervenire direttamente sui materiali o sull’architettura degli edifici.
Le scuole superiori della città entrano in una nuova fase di monitoraggio strutturale grazie all’installazione di sistemi avanzati di rilevazione sismica in sette istituti cittadini. L’intervento nasce dalla collaborazione tra la Città Metropolitana di Messina e l’Ibgv – Osservatorio Etneo di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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