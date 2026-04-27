Istituti tecnici e professionali riforma 4+2 Frassinetti | Adesso è strutturata è ordinamentale e gli iscritti e i laboratori sono raddoppiati
Durante la novantesima edizione di Mida a Firenze, la sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che la riforma 4+2 degli istituti tecnici e professionali ora è completa e strutturata, con un ordinamento definito. Ha anche riferito che il numero di iscritti e di laboratori è raddoppiato rispetto al passato. L'intervento si è concentrato sui cambiamenti apportati al sistema formativo di questi istituti.
La sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, è intervenuta a Firenze in occasione della novantesima edizione di Mida. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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