Decreto flussi Santis reclama più forze dell' ordine e invoca il modello spagnolo sulle regolarizzazioni

Da foggiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza avvenuto in un negozio di via Castiglione ha portato l’assessore alla Legalità a criticare la gestione dei flussi migratori a livello nazionale. La rissa ha coinvolto un giovane di 25 anni, originario del Gambia con permesso di soggiorno scaduto, e una commessa di vent’anni. L’assessore ha chiesto un aumento delle forze dell’ordine e ha proposto di adottare un modello simile a quello spagnolo per le regolarizzazioni.

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La colluttazione avvenuta tra un 25enne originario del Gambia, con permesso di soggiorno scaduto, e una commessa ventenne in un'attività commerciale di via Castiglione, ha spinto l'assessore alla Legalità Giulio De Santis, a mettere sotto accusa la gestione nazionale dei flussi migratori. “Chi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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