Il decreto flussi funziona sempre peggio

Il decreto flussi sta riscontrando problemi crescenti nel permettere l’ingresso di lavoratori stranieri. Molti richiedenti faticano a ottenere i permessi necessari, e le procedure si complicano di anno in anno. Quest’anno, le richieste sono aumentate, ma le risposte sono più lente e meno efficaci. La situazione crea incertezza tra chi aspetta di lavorare legalmente nel nostro Paese. La domanda rimane: come migliorare realmente il sistema?

Avete presente che il governo si vanta spesso di fare entrare ogni anno decine di migliaia di lavoratori stranieri? Non è così Nel 2025 i lavoratori stranieri entrati in Italia sono stati molti meno di quanti erano stati programmati con il cosiddetto decreto flussi, cioè la norma decisa dal governo che ogni anno determina quanti stranieri extracomunitari possono entrare regolarmente in Italia, calcolati sulla base delle esigenze del mercato. Per l'anno scorso erano stati programmati 181.450 ingressi regolari: alla fine però sono stati rilasciati permessi di soggiorno regolari per sole 14.349 persone, il 7,9 per cento del totale.