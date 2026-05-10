Debito nel 2026 l’Italia supererà la Grecia
Secondo le previsioni, nel 2026 l’Italia avrà un livello di debito superiore a quello della Grecia. In un quadro economico e internazionale complesso, gli analisti sottolineano la necessità di adottare strategie responsabili e innovative per gestire la situazione. Le autorità economiche invitano a evitare approcci ideologici e a puntare su soluzioni pratiche per affrontare le sfide finanziarie del paese.
BERGAMO Il contesto economico e internazionale "richiede prudenza e senso di responsabilità, ma deve anche necessariamente aprire spazio a soluzioni innovative e realistiche, senza preconcetti o ideologie fini a se stessi". Al giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza, a Bergamo, Giancarlo Giorgetti (in foto), ragiona di storia economica, ma i riferimenti all’attuale crisi non mancano anche quando ricorda come "le regole del commercio internazionale, della finanza o della governance globale possono cambiare e lo stiamo vedendo". Da settimane il titolare dell’Economia sta guardando all’Europa e alla necessaria maggiore flessibilità con cui interpretare le sue regole.🔗 Leggi su Quotidiano.net
£85bn Dividends, £60bn Debt: The High Cost of England's Privatised Water Industry.
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