Italia prima in Eurolandia per debito pubblico | nel 2026 supererà la Grecia

L’Italia si avvicina nel 2026 a superare la Grecia per il rapporto debitoPil tra i paesi dell’Eurozona. Secondo le stime ufficiali, il debito pubblico italiano continuerà a crescere nei prossimi anni, portandosi oltre i livelli attuali e superando quelli della Grecia, che in passato ha mantenuto il primato in questa classifica. La tendenza preoccupa gli esperti e i responsabili delle politiche fiscali del paese.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia si prepara a diventare nel 2026 il Paese dell’Eurozona con il rapporto debitoPil più elevato, superando la Grecia in una classifica che per anni ha visto Atene al primo posto. Le previsioni elaborate dal governo italiano e quelle diffuse dal Fondo Monetario Internazionale convergono infatti verso uno scenario destinato a segnare un passaggio simbolico tra due delle economie un tempo considerate tra le più fragili dell’Unione Europea. Debito italiano in aumento nel 2026. Secondo quanto riportato nel Documento di finanza pubblica, il debito pubblico italiano salirà nel 2026 al 138,6% del Pil, rispetto al 137,1% registrato nel 2025.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Italia prima in Eurolandia per debito pubblico: nel 2026 supererà la Grecia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Debito pubblico: l’Italia supera la Grecia con il 138,6% nel 2026? Domande chiave Come ha fatto la Grecia a invertire la rotta del debito? Perché la crescita italiana non riesce a frenare il debito pubblico? Quali... Debito pubblico e risparmio: perché all’Italia serve il modello dei Money Market FundGentile direttore, ho letto con molto interesse l’articolo di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi , pubblicato dal vostro quotidiano il 28 aprile 2026... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ocse, Italia prima in Europa per aspettativa di vita insieme alla Svezia; Italia prima in Europa per e-bus: +172% nel Q1 e quasi il 43% di immatricolazioni a zero emissioni; Intelligenza Artificiale: pubblicata la norma UNI 11621-8; Ocse: Italia prima in Europa per aspettativa di vita ma mancano medici di famiglia. Lazio-Inter, quando parla Chivu prima della finale di Coppa Italia L’orario della conferenza x.com