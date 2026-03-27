Mateo Pellegrino ha commentato il suo primo anno a Parma durante un evento allo store del club presso lo stadio Tardini. Ha affermato di sentirsi bene in squadra e ha commentato positivamente il mercato, affermando di aver abbassato il livello e di essere soddisfatto della sua situazione. La sua presenza è stata seguita con interesse dai tifosi e dai media presenti all’appuntamento.

L’attaccante argentino tra futuro e campo: "Non guardo lontano". E sulla squadra: "Dobbiamo ritrovare compattezza per la salvezza" “Incredibile, bellissimo: è già passato un anno dal mio arrivo a Parma”. Così Mateo Pellegrino, intervenuto a margine del Meet&Greet allo store del club allo stadio Tardini, ha raccontato il suo percorso in gialloblù. Un’esperienza positiva, segnata anche dall’affetto dei tifosi: “Mi vogliono bene ed è la cosa più bella che c’è nel calcio”. Ma il momento resta delicato sul piano sportivo: “Nell’ultima partita abbiamo abbassato il livello, non siamo stati compatti come prima. Dobbiamo imparare dagli errori e pensare già alla Lazio”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Pellegrino suona la carica: "Abbiamo abbassato il livello. Mercato? Sto bene a Parma"

Articoli correlati

Calcio Serie D. Il Poggibonsi ci prova contro il Terranuova Traiana. Consonni suona la carica: "Bisogna alzare il livello»Ospita il Terranuova Traiana il Poggibonsi, per la giornata inaugurale del ritorno.

Nainggolan: «Rifarei tutto, in Serie A potrei ancora giocare. Il livello si è abbassato. I tifosi dell’Inter mi hanno voluto bene. Sulla Roma...»Radja Nainggolan si racconta con lucidità: a 37 anni è convinto che la carriera possa proseguire, pur riconoscendo una perdita di tono nel calcio...