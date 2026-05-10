De Risi | la Puglia punta a guidare l’idrogeno verde in Italia

In Puglia, si discute di come l’idrogeno verde possa contribuire alla ripresa di aree industriali dismesse, con particolare attenzione ai poli di Brindisi. Sono stati analizzati i possibili benefici e le sfide legate alla realizzazione di infrastrutture specifiche per la distribuzione dell’idrogeno. Tra i temi affrontati, si è parlato degli ostacoli infrastrutturali che rallentano la costruzione di un tratto di condotta tra le due città.

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