De Risi | la Puglia punta a guidare l’idrogeno verde in Italia
In Puglia, si discute di come l’idrogeno verde possa contribuire alla ripresa di aree industriali dismesse, con particolare attenzione ai poli di Brindisi. Sono stati analizzati i possibili benefici e le sfide legate alla realizzazione di infrastrutture specifiche per la distribuzione dell’idrogeno. Tra i temi affrontati, si è parlato degli ostacoli infrastrutturali che rallentano la costruzione di un tratto di condotta tra le due città.
? Punti chiave Come può l'idrogeno trasformare i poli industriali dismessi di Brindisi?. Quali ostacoli infrastrutturali bloccano la creazione dell'idrogenodotto tra Brindisi e Taranto?. Perché la riconversione ferroviaria risulta più economica della rete elettrica classica?. Come potrà l'ossigeno di scarto alimentare il trattamento dei rifiuti locali?.? In Breve Fondi europei da 1,5 miliardi euro destinati alla decarbonizzazione delle aree industriali pugliesi.. Progetto di idrogenodotto per collegare i poli produttivi di Brindisi e Taranto.. Sostituzione motrici ferroviarie a gasolio con sistemi a idrogeno per nuove tratte.. Riconversione aree dismesse come ex petrolchimico di Brindisi e sito Ansaldo di Del Colle.🔗 Leggi su Ameve.eu
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