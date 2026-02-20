L’impianto di idrogeno verde diventa realtà | Pronto a giugno il più grande del centro Italia

Giovanni Gasparini ha annunciato che l’impianto di idrogeno verde nell’area ex Montedison sarà pronto a giugno 2026, rendendo ufficiale la data di consegna. L’impianto, il più grande del centro Italia, sta avanzando rapidamente, con i lavori che procedono secondo il programma. La struttura sfrutterà energia rinnovabile per produrre idrogeno pulito, contribuendo alla transizione energetica locale. I lavori sono in fase avanzata e l’azienda si impegna a rispettare la scadenza stabilita. Ora si attende solo il completamento delle ultime fasi di costruzione.

Presidente Giovanni Gasparini, come procedono i lavori per l’impianto di produzione dell’ idrogeno verde nell’area dell’ex Montedison? "Siamo a una fase avanzata del progetto e, in questo momento, traguardiamo e confermiamo la data del giugno 2026 per la consegna dell’impianto. Scadenze, peraltro, legate ad una parte di finanziamento che arrivava dal Pnrr. Il nostro è un progetto serio, nel quale crediamo molto: stiamo realizzando la più grande centrale di produzione di idrogeno del centro Italia. Sui tempi, l’obiettivo non è affatto cambiato. Siamo arrivati attorno all’80 per cento delle opere completate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’impianto di idrogeno verde diventa realtà: "Pronto a giugno, il più grande del centro Italia" Primus in Italia: impianto sperimentale a Brunico integra idrogeno verde ed energia rinnovabileA Brunico Est, in Trentino, è stata inaugurata la prima stazione in Italia che combina idrogeno verde ed energia rinnovabile. Impianto di idrogeno verde. Progetto previsto a Torrenieri. Investimento da 1,5 milioniNell’area di Torrenieri, in passato sede dei laterizi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’impianto di idrogeno verde diventa realtà: Pronto a giugno, il più grande del centro Italia; Gattinara, addio all’Hydrogen valley: Mancano acquirenti; Hydrogen Adige Valley, la svolta green del trasporto pubblico altoatesino; Impianto di idrogeno a Falconara, Nobili (Avs): Risposte incomplete della Giunta, servono garanzie su ambiente e salute. Fughe di gas? Enea testa l’idrogeno nella rete per aumentare la sicurezza e ridurre le emissionioIdrogeno nelle tubature del gas: lo studio ENEA rivela cosa cambia davvero per sicurezza e gestione della rete. greenme.it Inaugurato il cantiere per l'impianto di idrogeno verde a MargheraSono stati avviati oggi i lavori per l'impianto di produzione di idrogeno verde a Porto Marghera (Venezia), realizzato da Sapio grazie a un bando regionale finanziato per circa 17 milioni di euro con ... ansa.it Esseneto, ecco le torri faro: lo stadio pronto a “vedere la luce” Prosegue il percorso di ammodernamento dell’impianto sportivo agrigentino: avviata la fase decisiva dei lavori per il nuovo sistema di illuminazione... - facebook.com facebook