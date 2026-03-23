ASL Avellino e AIDO siglano un accordo per diffondere la cultura della donazione

La donazione è un gesto di solidarietà e responsabilità civile che consente di dare speranza a chi è in attesa di un trapianto. L’ASL di Avellino sigla un accordo con l’AIDO, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - sezione di Avellino - per favorire la diffusione della cultura della donazione e facilitare la raccolta delle dichiarazioni di volontà da parte dei cittadini. L’intesa nasce dall’impegno condiviso di promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, valorizzando il ruolo del volontariato nei luoghi di vita come le Case di Comunità. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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