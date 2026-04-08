Lotta al sovraindebitamento e all' usura due premi di laurea per diffondere la cultura della legalità

Sono stati istituiti due premi di laurea destinati a tesi che affrontano le tematiche del sovraindebitamento e dell'usura. Le borse di studio si rivolgono a lavori svolti in ambiti giuridico, economico, sociologico e psicologico, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di questi fenomeni. La selezione si basa su lavori originali che contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza sulla legalità.

Due premi di laurea per tesi che abbiano trattato tematiche legate al sovraindebitamento e all'usura in ambito giuridico, economico, sociologico e psicologico, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza del fenomeno e contribuire alla diffusione della cultura della legalità.Presso la sala. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Frosinone, la Polizia incontra gli studenti per diffondere la cultura della legalitàNell’ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti degli Istituti...

VIDEO Lotta al sovraindebitamento, Marianelli: "Un premio di laurea per mettere in luce ciò che speso rischia di restare nascosto""Un premio di laurea per mettere in luce ciò che, per sua natura, rischia di restare nascosto.

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Sovraindebitamento, Cisal Catania sigla convenzione con studi legali per aiutare famiglie e imprese a uscire dalla crisiOffrire un supporto concreto a cittadini, professionisti e imprese alle prese con situazioni di sovraindebitamento: è l’obiettivo della convenzione sottoscritta ieri – 31 marzo 2026 – dalla CISAL Cata ... blogsicilia.it

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