Due tra le figure più riconosciute nel panorama della danza contemporanea sono protagonisti di un evento a Spam, dove presenteranno il loro lavoro. Si tratta di Jonathan Burrows e Matteo Fargion, artisti noti per il loro contributo al rinnovamento della disciplina. L'appuntamento offre l’opportunità di vedere da vicino le loro creazioni, che si concentrano su elementi di movimento e improvvisazione. La performance si svolge in un contesto dedicato alla sperimentazione artistica.

Jonathan Burrows e Matteo Fargion (nella foto), due tra le figure più autorevoli del rinnovamento della danza contemporanea internazionale, mercoledì 13 maggio, saranno ospiti a SPAM! con la prima nazionale del loro ultimo lavoro e giovedì 14 ospiti della Fondazione Ragghianti con la conferenza “Cosa si può fare con la coreografia”. Burrows, coreografo, danzatore e Associate Professor presso il Centre for Dance Research della Coventry University, considerato tra le figure più autorevoli del rinnovamento della danza contemporanea europea degli ultimi due decenni e Matteo Fargion, compositore, performer e professore, sono attivi dagli anni ‘90 e insieme hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il New York Dance and Performance Award nel 2004 per l’opera Both Sitting Duet, già ospitata a SPAM! una decina di anni fa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danza contemporanea. Burrows & Fargion a Spam

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