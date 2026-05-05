Il prossimo 8 maggio alle 17:30, presso Villa Lais a Roma, si terrà la performance IntercettAzioni, realizzata dalla Mandala Dance Company. Si tratta di uno spettacolo di danza contemporanea site-specific, studiato appositamente per gli spazi della villa. L’evento porta in scena un progetto coreografico che coinvolge il pubblico in modo diretto, sfruttando l’ambiente circostante come parte integrante della rappresentazione.

Cosa: IntercettAzioni, performance site-specific della Mandala Dance Company.. Dove e Quando: Villa Lais, Roma – 8 maggio, ore 17:30.. Perché: Un’esperienza sensoriale che trasforma l’architettura storica in un corpo vivo attraverso il linguaggio della danza contemporanea.. Il tessuto urbano di Roma si prepara ad accogliere un evento che promette di ridefinire il confine tra spazio architettonico e movimento corporeo. Mercoledì 8 maggio, la splendida cornice di Villa Lais diventerà il teatro naturale di IntercettAzioni, l’ultima creazione della Mandala Dance Company. Non si tratta di una semplice esibizione su un palcoscenico all’aperto, ma di un’operazione di risignificazione degli spazi pubblici attraverso il corpo e l’ascolto.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Danza contemporanea a Villa Lais: IntercettAzioni

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