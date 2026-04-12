Move Off rassegna di danza contemporanea

Da oggi fino al 24 maggio si svolge al Teatro comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga la rassegna internazionale di danza contemporanea Move Off. La manifestazione, diretta dalla Compagnia Motus, è organizzata in collaborazione con il Comune della località e prevede una serie di spettacoli dedicati alla danza moderna. La rassegna rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati del settore e coinvolge artisti provenienti da diversi paesi.

Da oggi al 24 maggio riparte, al Teatro comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, la Rassegna internazionale di danza contemporanea Move Off, diretta dalla Compagnia Motus e organizzata in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga. Giunto alla sua diciottesima edizione, il progetto rappresenta uno degli incontri più significativi per la diffusione della danza contemporanea, favorendo il dialogo tra compagnie affermate e nuovi artisti. La rassegna propone quest’anno quattro appuntamenti che vedranno sul palcoscenico spettacoli ispirati a nuove forme di contaminazioni performative. Oggi alle 18 l’apertura del programma...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Move Off, rassegna di danza contemporanea I move for you, la danza per AislaLo spettacolo "I Move For You - la Danza per Aisla" è arrivato alla sua ottava edizione. WhatWeAre, concorso di danza contemporanea a UdineE’ online la open-call per WhatWeAre, concorso di danza contemporanea rivolto ad autorie interpreti della scena nazionale ed estera, organizzata...