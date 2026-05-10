Danni in casa dell' imprenditore processo alle battute finali

Si avvicinano alle battute finali le udienze al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguardanti il procedimento contro due imputate, Valentina Torino e Ilaria Siciliano. Le accuse a loro carico riguardano diversi reati, tra cui violazione di domicilio, deturpamento e imbrattamento di proprietà altrui. Le parti coinvolte sono residenti rispettivamente ad Alvignano e Alife, e il processo riguarda i danni causati in una proprietà privata.

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Prosegue davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il processo che vede imputate Valentina Torino, residente ad Alvignano, e Ilaria Siciliano, di Alife, accusate a vario titolo di violazione di domicilio, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.Secondo quanto contestato dal pubblico.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Mafia barcellonese, processo d’appello alle battute finali per gli omicidi degli anni ’90Si è svolta ieri a Messina una nuova udienza del processo d’appello che vede alla sbarra i capi storici della mafia barcellonese, imputati per una... Totti-Roma, il ritorno alle battute finaliSecondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport, é previsto a breve il rientro di Francesco Totti nella Roma. Argomenti più discussi: Fulmine colpisce una casa: tetto in fiamme e paura. E’ uno dei danni del maltempo; Danni alla casa del vigile del fuoco nell'incendio del Monte Faeta, scatta la gara di solidarietà; Camion sfonda il muro di una casa e fugge: paura e danni ingenti; Crans-Montana, l’Italia chiede almeno 300 mila euro di danni.