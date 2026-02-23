Viale Italia | Provoca un incidente danneggia le vetture in sosta e scappa senza aspettare i soccorsi | caccia all' auto pirata

Un’auto pirata ha causato un incidente in viale Italia, danneggiando diverse vetture parcheggiate. Dopo aver urtato un veicolo, il conducente si è allontanato senza fermarsi o chiedere aiuto. La collisione ha provocato lievi ferite a una coppia presente sul luogo, che ora aspetta assistenza. La polizia sta cercando il responsabile, che ha lasciato tracce di danni sulle vetture coinvolte. La ricerca prosegue senza sosta.

Avrebbe colpito un'auto e poi, dopo aver danneggiato anche alcune vetture in sosta, si sarebbe allontanato senza prestare aiuto alla coppia rimasta ferita nello scontro. È caccia a un'auto pirata per un incidente avvenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio in viale Italia, all'altezza con via Forte dei Cavalleggeri. Stando al racconto della coppia, un 30enne di origine tunisina e una 27enne, il conducente della macchina avrebbe proseguito la propria marcia senza fermarsi in attesa dei soccorsi. Sul posto sono poi giunti i volontari della Svs che hanno accompagnato i giovani all'ospedale per i dovuti accertamenti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

