In Danimarca, il re ha invitato i rappresentanti della destra politica a formare il nuovo governo, facendo seguito alle recenti elezioni. La posizione del monarca arriva dopo il fallimento di un’alleanza di centrosinistra guidata dalla prima ministra uscente, che aveva cercato di mantenere il potere. La situazione politica si è evoluta con il risultato elettorale, che ha portato a una parità tra le principali forze, aprendo la strada a nuovi accordi tra i partiti di destra.

Anche la Danimarca ora guarda a destra. Dopo che Mette Frederiksen, la paladina anti Trump protagonista della battaglia per la Groenlandia, non è riuscita a formare una coalizione di governo, re Federico X ha chiesto a Troels Lund Poulsen, leader del partito ultraconservatore Venstre, di mettere insieme un nuovo esecutivo. L'annuncio ha scosso l'establishment politico, dato che Frederiksen è stata una figura di spicco della politica danese per decenni. Il suo partito di sinistra, i Socialdemocratici, ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti alle elezioni parlamentari di marzo. Ma ha perso consensi, registrando il peggior risultato elettorale dal 1903 e nessun partito ha di fatto conquistato la maggioranza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Danimarca, flop della paladina anti Trump, il re chiede alla destra di formare il governo

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