Capezzone | ondata di conformismo anti-Occidente e anti-libertà E il governo si tenga alla larga dalla narrazione altrui

Un commento di un politico ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi politici, criticando quella che definisce un’ondata di conformismo contro l’Occidente e la libertà. Nella stessa occasione, è stato sottolineato che il governo dovrebbe mantenere una certa distanza dalle narrazioni provenienti dall’esterno. A differenza di altre forze politiche, il quotidiano non ha espresso entusiasmo per le tensioni tra due figure di spicco della scena internazionale.

Diversamente dalla sinistra, qui a Il Tempo non esultiamo affatto per le tensioni di ieri tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Anzi, c'è da augurarsi che si tratti di un'increspatura delle acque, non di una tempesta. Semmai, questo scambio ruvido tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi (sia chiaro: ruvido in primo luogo per i toni scelti da Trump) è l'occasione per una riflessione di fondo sul delicatissimo momento in cui ci troviamo. Posso sbagliarmi, e in qualche misura me lo auguro vivamente, ma temo che i lavori in corso negli accampamenti politici di centrosinistra e centrodestra non stiano tenendo adeguatamente conto di qualcosa di molto profondo che accade nelle nostre società, non solo in quella italiana.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Capezzone: ondata di conformismo anti-Occidente e anti-libertà. E il governo si tenga alla larga dalla narrazione altrui Ora non si lasci campo libero alla narrazione anti Trump dell'asse Sanchez-MacronÈ possibile che il segretario di Stato Usa Rubio, il più convinto tifoso del legame transatlantico nell'amministrazione Trump, non si riferisse solo... Anti populisti, anti autoritari e anti predatori digitali di tutto il mondo, unitevi!“Centristi di tutto il mondo, unitevi!”, dice anzi implora il prossimo libro (esce a marzo) di Adrian Wooldridge, veterano dell’Economist e gran...