D' Amato è il nuovo segretario generale di Magistratura Indipendente

Il procuratore capo di Messina è stato nominato segretario generale di Magistratura Indipendente. La nomina è stata annunciata di recente e rafforza la presenza dell'organizzazione nel settore giudiziario. La sua nomina segue un processo di selezione e si inserisce nel quadro delle nomine istituzionali in ambito legale. La sua posizione rappresenta un passo importante per l'organizzazione che rappresenta i magistrati.

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