D' Amato è il nuovo segretario generale di Magistratura Indipendente

Da messinatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore capo di Messina è stato nominato segretario generale di Magistratura Indipendente. La nomina è stata annunciata di recente e rafforza la presenza dell'organizzazione nel settore giudiziario. La sua nomina segue un processo di selezione e si inserisce nel quadro delle nomine istituzionali in ambito legale. La sua posizione rappresenta un passo importante per l'organizzazione che rappresenta i magistrati.

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Il procuratore capo di Messina Antonio D'Amato e' il nuovo segretario generale di Magistratura Indipendente. Ad eleggerlo e' stata l'assemblea di MI in corso a Roma. Giancarlo Dominijanni, invece, e' il nuovo presidente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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