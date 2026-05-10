D' Amato è il nuovo segretario generale di Magistratura Indipendente
Il procuratore capo di Messina è stato nominato segretario generale di Magistratura Indipendente. La nomina è stata annunciata di recente e rafforza la presenza dell'organizzazione nel settore giudiziario. La sua nomina segue un processo di selezione e si inserisce nel quadro delle nomine istituzionali in ambito legale. La sua posizione rappresenta un passo importante per l'organizzazione che rappresenta i magistrati.
Il procuratore capo di Messina Antonio D'Amato e' il nuovo segretario generale di Magistratura Indipendente. Ad eleggerlo e' stata l'assemblea di MI in corso a Roma. Giancarlo Dominijanni, invece, e' il nuovo presidente.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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