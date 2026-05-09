Il procuratore della Repubblica di Messina, di 65 anni, è stato nominato nuovo segretario di Magistratura Indipendente, la principale componente moderata dell’Associazione nazionale magistrati. È stato anche consigliere del Consiglio superiore della magistratura. La nomina è stata annunciata dopo l’elezione di un nuovo presidente dell’associazione.

Antonio D’Amato, 65 anni, già consigliere del Csm e attuale procuratore della Repubblica di Messina, è il nuovo segretario di Magistratura Indipendente, la componente moderata maggioritaria dell’Associazione nazionale magistrati. Rinnovo dei vertici L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea riunitasi a Roma per il rinnovo delle cariche, dopo le dimissioni del segretario uscente Claudio Galoppi e della presidente Loredana Micciché, insediatasi alla guida della Corte d’Appello di Firenze. Dominijanni presidente Contestualmente è stato eletto all’unanimità anche il nuovo presidente: si tratta di Giancarlo Dominijanni, procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, chiamato a guidare l’associazione in una nuova fase.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Magistratura Indipendente, il procuratore di Messina D’Amato nuovo segretario: Dominijanni presidente

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm: eletto per acclamazione l’esponente di Magistratura Indipendente

Anm, il magistrato Giuseppe Tango è il nuovo presidente. Chi è l'esponente di Magistratura IndipendenteIl nuovo presidente dell’ANM è Giuseppe Tango del gruppo di Magistratura Indipendente.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dna, scontro Ardita-Fusco al Csm, si riapre la battaglia sulle nomine; Ancora 41 bis per Cospito -; SPILLO | Quella sabbia sul caso Minetti (e sulla magistratura post–referendum); SPILLO | Gli obiettivi della contro-escalation dei pm sul caso Minetti.

Magistratura Indipendente, il procuratore di Messina D’Amato nuovo segretario: Dominijanni presidenteAntonio D’Amato, 65 anni, già consigliere del Csm e attuale procuratore della Repubblica di Messina, è il nuovo segretario di Magistratura Indipendente, la componente moderata maggioritaria ... gazzettadelsud.it

Magistratura indipendente: la richiesta di Laudati un atto di responsabilitàBARI – La richiesta di trasferimento del procuratore di Bari, Antonio Laudati, «è un grande gesto di responsabilità da parte di un magistrato che ha sempre messo passione, coraggio ed entusiasmo nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Condivido, la polizia dev’essere indipendente dal governo perché l’uso repressivo che ne sta facendo il gov. fa sì che venga meno il suo ruolo democratico ossia la sicurezza sociale di tutti i cittadini e ripeto tutti, anche di chi non piace al governo 1/2 x.com