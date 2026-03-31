Magistratura indipendente il segretario Claudio Galoppi si dimette contro la mancanza di trasparenza

Il segretario di un'importante associazione di magistrati ha annunciato le sue dimissioni, criticando pubblicamente la mancanza di trasparenza all’interno dell’organizzazione. La decisione si inserisce in un quadro di recenti cambiamenti e tensioni tra le varie componenti dell’associazione, che rappresenta un punto di riferimento per molti magistrati. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo giudiziario e tra gli addetti ai lavori.

Il segretario di Magistratura indipendente (Mi) Claudio Galloppi si è dimesso dalla sua posizione in polemica nei confronti di alcuni atteggiamenti dei colleghi. La decisione è arrivata poco dopo l’elezione di Giuseppe Tango, sempre appartenente a Mi, alla presidenza dell’Anm. Galloppi di dimette da segretario di Magistratura indipendente L'elezione di Giuseppe Tango a presidente dell'Anm Le dimissioni di Natalia Ceccarelli Galloppi di dimette da segretario di Magistratura indipendente Continuano le dimissioni e i cambiamenti all’interno della magistratura italiana dopo il risultato del Referendum sulla Giustizia, che ha bocciato la riforma del Governo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Magistratura indipendente, il segretario Claudio Galoppi si dimette contro la "mancanza di trasparenza" Articoli correlati Leggi anche: Tensione tra le toghe: Galoppi si dimette da segretario di Magistratura indipendente Referendum 2026, segretario Magistratura Indipendente Galoppi al GdI: “Contrario a questa riforma, non risolverà i problemi della giustizia”Il segretario di Magistratura Indipendente Claudio Galoppi è stato intervistato dal Giornale d'Italia in merito al Referendum sulla Giustizia 2026. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Terremoto tra le toghe moderate: Galoppi si dimette da segretario di Magistratura indipendente; Tensione tra le toghe: Galoppi si dimette da segretario di Magistratura indipendente; Le dimissioni di Galoppi aprono la crisi di Magistratura indipendente (con rischi per l’Anm); Magistratura Indipendente, Galoppi si dimette tra tensioni e scontro interno. Magistratura indipendente, il segretario Claudio Galoppi si dimette contro la mancanza di trasparenzaIl segretario di Magistratura indipendente (Mi) Claudio Galloppi si è dimesso dalla sua posizione in polemica nei confronti di alcuni atteggiamenti dei colleghi. La decisione è arrivata poco dopo ... virgilio.it Claudio Galoppi con questa lettera si dimette da Segretario di Magistratura Indipendente. Lo ha fatto immediatamente dopo la elezione di Giuseppe Tango a Presidente dell'Anm. Non si comprende bene contro chi punto il dito. Pare non contro Tango. Aveva c - facebook.com facebook