Dall’uso di Wispr al vibe coding | il parlato trasforma gli uffici

Negli ambienti di lavoro, l’introduzione di strumenti come Wispr, un’app per la trascrizione del parlato, e il metodo del vibe coding stanno modificando il modo in cui si comunica e si gestisce il rumore. La crescente presenza di dettature vocali solleva domande su come affrontare il disturbo acustico tra colleghi e chi sarà chiamato a sostenere i costi legati ai possibili fastidi causati. Questi cambiamenti stanno portando a nuove dinamiche negli spazi lavorativi.

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