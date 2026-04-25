Competenze digitali e coding | studentesse europee prime per uso di software forte ritardo sulla programmazione I dati Eurostat

Secondo i dati Eurostat, le studentesse europee tra i sedici e i diciannove anni si distinguono per l'uso di software e contenuti multimediali, superando la media generale. Tuttavia, mostrano un ritardo significativo nell'apprendimento delle competenze di programmazione e coding, rispetto ad altre abilità digitali. La ricerca evidenzia un divario tra le capacità di gestione di strumenti digitali e quelle di scrivere codice.

Le ragazze europee tra i sedici e i diciannove anni dimostrano una spiccata propensione per la gestione dei contenuti multimediali, superando la media della popolazione. Emerge tuttavia una disparità di genere evidente quando si parla di linguaggi informatici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Competenze digitali, un giovane italiano su tre non raggiunge il livello base: il paradosso dei nativi digitali secondo EurostatI dati Eurostat, relativi al 2025, confermano un ritardo strutturale dell’Italia nelle competenze digitali, con il 54,3% della popolazione che... Comunicato Stampa: Frodi in forte espansione, prevenzione in ritardo: i dati del nuovo report ExperianLe imprese si trovano di fronte a una minaccia di frode senza precedenti e in continua evoluzione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Code4Europe; Il 40 per cento dei cittadini dell’UE manca ancora di competenze digitali di base; Ragazze nelle ICT 2026: perché IA e coding restano decisivi; L’Università porta la robotica educativa nelle scuole primarie: il caso RoboTiamo. Il 40 per cento dei cittadini dell’UE manca ancora di competenze digitali di baseEurostat: l'UE accelera tech ma il 40 per cento manca di competenze digitali di base. Serve investire in specialisti ICT e digitalizzare i servizi pubblici ... eunews.it competenze digitali 2025: l’Italia investe, mismatch vera sfidaIl digitale accelera nelle imprese italiane, ma la domanda di competenze cresce più velocemente dell’offerta. Il digitale accelera nelle imprese italiane, ma la domanda di competenze cresce più veloce ... ferrutensil.com L’Istat ha pubblicato il report Cittadini e ICT 2025, da cui emerge un miglioramento significativo delle competenze digitali degli italiani, accompagnato però da persistenti disuguaglianze legate all’età, al titolo di studio e alla ripartizione geografica. x.com Vuoi rafforzare le tue competenze digitali e rimetterti in gioco nel mondo del lavoro Partecipa a ICON.EQ – Sviluppo delle competenze digitali, il percorso formativo gratuito pensato per chi vuole acquisire strumenti concreti, attuali e subito spendibili. - facebook.com facebook