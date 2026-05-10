Da tempo, un rappresentante della comunità denuncia che lo Stato rischia di subire un danno d’immagine. La stessa persona afferma che tutta la comunità desidera che venga identificato il vero responsabile, ma si sente stanca e delusa per la mancanza di progressi nel procedimento. La situazione ha generato un senso di frustrazione tra i cittadini, che attendono risposte concrete.

Lo dice da sempre. "Tutta la nostra comunità vuole che finalmente si trovi il vero colpevole, ma siamo stanchi e delusi. E chiediamo più rispetto soprattutto per la memoria di Chiara". Il sindaco di Garlasco, Simone Molinari, sottolinea il pensiero del centro lomellino, qualcosa meno di 9.700 abitanti, tornato una volta ancora sotto i riflettori da almeno un anno, da quando cioè si è riaperta l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in via Pascoli il 13 agosto di 19 anni fa e che oggi ha in Andrea Sempio il nuovo indagato. "Dopo gli ultimi sviluppi – sottolinea Molinari – ci poniamo domande: è possibile che un ragazzo sia in...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Dallo Stato meriteremmo un danno d’immagine"

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