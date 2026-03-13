È morto Bruno Contrada un servitore dello stato tradito dallo stato

È morto a 94 anni Bruno Contrada, nato a Napoli il 2 settembre 1931. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto il ruolo di capo della Squadra mobile di Palermo e ha avuto la posizione di numero tre nel Sisde durante gli anni più violenti della lotta contro la mafia. La sua vita è stata segnata da incarichi di rilievo nello stato.

Bruno Contrada è morto a 94 anni. Nato a Napoli il 2 settembre 1931, era stato capo della Squadra mobile di Palermo e numero tre del Sisde negli anni più sanguinosi della guerra di mafia. La sua vicenda giudiziaria – iniziata con l'arresto alla vigilia di Natale del 1992 e conclusa, in un certo senso, soltanto con la morte – è diventata emblema di uno dei capitoli più controversi della storia giudiziaria italiana. Condannato in via definitiva nel 2007 a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa, Contrada aveva trascorso anni tra carcere e domiciliari, in condizioni di salute sempre più precarie, prima che nell'aprile del 2015 la Corte europea dei diritti dell'uomo stabilisse che il reato per cui era stato condannato non era, all'epoca dei fatti contestati, "sufficientemente chiaro e prevedibile". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

