Dalle supercar ai razzi E altre questioni
Questa settimana, Dossier torna con un nuovo appuntamento dedicato alle aziende bolognesi che stanno entrando nel settore della difesa e dell’aerospazio. Il focus è sulle imprese che, partendo dal mondo delle supercar, si stanno espandendo verso tecnologie applicate all’industria spaziale e militare. La puntata approfondisce le attività di queste aziende e le novità che le coinvolgono in questo settore in crescita.
Torna l'appuntamento con Dossier. Questa settimana il viaggio inizia dalle aziende bolognesi che si stanno affacciando all’industria della difesa e dell’aerospazio. Realtà che hanno ottenuto dal governo le licenze per esportare armamenti e tecnologie dual use, cioè utilizzabili sia in ambito.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
If You Master THESE Skills, You’ll Never Be Broke Again
Notizie correlate
Levante bacia Mara Venier a Domenica In: “Non c’è stata censura, ci sono altre questioni importanti per cui batterci”Dopo il bacio con Gaia nella serata dei duetti, Levante fa il bis e bacia Mara Venier.
Dalle supercar alle patatine fritte: chi muove i soldi nella pianura bologneseLa pianura bolognese è quel posto dove le intuizioni giuste portano a fatturati a nove zeri.