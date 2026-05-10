Dalle supercar ai razzi E altre questioni

Da bolognatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, Dossier torna con un nuovo appuntamento dedicato alle aziende bolognesi che stanno entrando nel settore della difesa e dell’aerospazio. Il focus è sulle imprese che, partendo dal mondo delle supercar, si stanno espandendo verso tecnologie applicate all’industria spaziale e militare. La puntata approfondisce le attività di queste aziende e le novità che le coinvolgono in questo settore in crescita.

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Torna l'appuntamento con Dossier. Questa settimana il viaggio inizia dalle aziende bolognesi che si stanno affacciando all’industria della difesa e dell’aerospazio. Realtà che hanno ottenuto dal governo le licenze per esportare armamenti e tecnologie dual use, cioè utilizzabili sia in ambito.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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