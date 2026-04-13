Dalle supercar alle patatine fritte | chi muove i soldi nella pianura bolognese

Nella pianura bolognese si concentrano diverse attività economiche che spaziano dalla produzione di supercar alle coltivazioni di barbabietole da zucchero, passando per il settore della moda. Qui vengono realizzate alcune delle automobili più costose e ambite a livello mondiale, mentre aziende agricole si occupano di colture di grande rilevanza. Inoltre, una stilista ha trasformato la propria personalità in un marchio di moda riconosciuto sul mercato.

La pianura bolognese è quel posto dove le intuizioni giuste portano a fatturati a nove zeri. Qui vengono prodotte alcune delle auto più desiderate (e costose) del pianeta, le barbabietole da zucchero sono molto importanti e una stilista ha fatto della sua personalità un marchio di moda di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il caso della spiaggia invasa dalle patatine fritte: da dove arrivanoUna spiaggia in Inghilterra è stata invasa da migliaia di confezioni in plastica di patatine fritte surgelate e cipolle che ora la ricoprono...

Patate in eccesso: l’Europa sembra dimenticato le patatine fritte che restano care.Le patate in eccesso stanno diventando un problema in Europa, con una produzione record in Germania e un surplus di circa due milioni di tonnellate.