Levante bacia Mara Venier a Domenica In | Non c’è stata censura ci sono altre questioni importanti per cui batterci

Durante la puntata di “Domenica In – speciale Sanremo” trasmessa l’1 marzo su Rai 1, Levante ha scambiato un bacio con Mara Venier. L’episodio si è svolto nel corso della trasmissione, in un momento che ha attirato l’attenzione del pubblico. Prima di questo, la cantante aveva già dato un bacio a Gaia durante la serata dei duetti. Levante ha dichiarato che non c’è stata censura, ma che ci sono altre questioni più importanti su cui concentrarsi.

Dopo il bacio con Gaia nella serata dei duetti, Levante fa il bis e bacia Mara Venier. Il siparietto va in onda a “Domenica In – speciale Sanremo”, l’1 marzo su Rai 1. La cantautrice siciliana è ospite, come tutto il cast del Festival, del salotto di ‘zia’ Mara in diretta dal teatro Ariston. Inevitabilmente si parla del bacio con Gaia arrivato a conclusione della performance de “I maschi” lo scorso 27 febbraio. Levante puntualizza, come già fatto in conferenza stampa: “Non c’è stata alcuna censura da parte della Rai, ci tengo a dirlo. Io non avevo mai dato un bacio a Gaia, durante le prove non era previsto, dunque Pagnussat aveva studiato la regia nella prova generale, faceva questo zoom out”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

