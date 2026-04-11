Nel video pubblicato sul suo canale, il giornalista sportivo e tifoso del Milan ha commentato le recenti critiche rivolte all’allenatore, affermando di non comprenderle e definendole esagerate. Ha sottolineato che l’allenatore ha schierato la squadra senza alcuni dei migliori attaccanti disponibili, rendendo difficile giudicare le sue decisioni. Pellegatti ha concluso il commento dicendo che le critiche lo fanno perdere la pazienza.

Nelle ultime partite, più in generale, il Milan di Allegri è sembrato un po' involuto e, onestamente, il 3-5-2 che per molti mesi della stagione aveva dato risultati, ora non sta più generando profitti sul terreno di gioco. Le occasioni da gol arrivano con il contagocce, gli attaccanti non riescono ad incidere e non è un caso se, con 47 reti in 31 gare, quello del Milan sia soltanto il quarto attacco del campionato (pari merito con il Napoli), dietro anche a Juventus (54) e Como (53). Non è, però, tutto da buttare, ci mancherebbe. Mancano 7 partite, molte ampiamente alla portata dei rossoneri, per centrare l'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Critiche ad Allegri? Divento matto! Ha giocato senza i migliori attaccanti”

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Il Milan si è giocato la partita scudetto senza grinta, senza guizzi di Allegri e senza società in tribuna (a parte Tare)Il Milan si è giocato la partita scudetto senza grinta e senza società in tribuna (a parte Tare) Il mondo Milan è preoccupato.

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Pellegatti sta con Allegri: Leggo le critiche e divento matto, ha giocato tutto l’anno senza attaccantiNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle critiche che vengono continuamente rivolte a Massimiliano Allegri per il gioco del Milan in questa stagione e per il fatto che sarebbe meglio, ... milannews.it

Pellegatti non ci sta: In giro è pieno di gufi, sono gli anti-allegriani. Spero che il Milan reagiscaNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle tante critiche che sono piovute a Massimiliano Allegri dopo la sconfitta di Napoli da tutte quelle persone che si definiscono anti-allegriane. milannews.it

Oggi, 11 aprile, compie 76 anni Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso Milanista. Tanti auguri Carlo! - facebook.com facebook

Retroscena di mercato, #Pellegatti rivela: “Per #Hojlund al #Milan era tutto fatto. Ecco cosa è successo dopo” #Calciomercato #ACMilan #SempreMilan x.com