Dall’alluvione al futuro Montemaggi Confagricoltura | Le politiche agricole siano priorità per il Paese
A tre anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna, il settore agricolo si trova ancora ad affrontare le conseguenze di questa calamità, insieme a sfide legate ai cambiamenti climatici, ai costi crescenti e alla volatilità dei mercati internazionali. In questo contesto, un rappresentante di Confagricoltura ha sottolineato l’importanza di considerare le politiche agricole come una priorità per il paese.
Tre anni dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, il mondo agricolo continua a fare i conti con emergenze climatiche, rincari e instabilità internazionale. Ma proprio da Milano, dove si è svolto l’incontro di Confagricoltura sul “Manifesto per l’Agricoltura del Futuro”, arriva un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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