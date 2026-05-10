Dall’alluvione al futuro Montemaggi Confagricoltura | Le politiche agricole siano priorità per il Paese

A tre anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna, il settore agricolo si trova ancora ad affrontare le conseguenze di questa calamità, insieme a sfide legate ai cambiamenti climatici, ai costi crescenti e alla volatilità dei mercati internazionali. In questo contesto, un rappresentante di Confagricoltura ha sottolineato l’importanza di considerare le politiche agricole come una priorità per il paese.

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