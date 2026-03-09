Politiche agricole e ricambio generazionale | il confronto istituzionale sul futuro del settore primario toscano

A Firenze si è svolto un incontro istituzionale dedicato al settore agricolo toscano, con particolare attenzione alle politiche agricole e alla questione del ricambio generazionale. Durante l’evento sono stati discussi gli impatti della nuova Politica Agricola Comune e le possibili riforme strutturali necessarie per il settore. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali e altri attori coinvolti nel comparto.

FIRENZE – Il futuro del settore primario toscano, le dinamiche legate alla nuova Politica Agricola Comune (Pac) e la necessità di riforme strutturali sono stati al centro del vertice istituzionale Agricoltura Toscana 6.0 – La politica del fare. L'incontro, organizzato da Confagricoltura Toscana, si è tenuto nella prestigiosa cornice fiorentina dell' Accademia dei Georgofili, configurandosi come un momento di confronto strategico tra i rappresentanti di categoria, il mondo accademico e i vertici della Giunta regionale. Lo snodo cruciale per la stabilità del comparto, secondo quanto emerso dai lavori, risiede nell'efficienza della macchina burocratica.