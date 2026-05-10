Una giovane donna, partita come ausiliaria in un reparto alimentare, è riuscita a diventare caposala in un ospedale. La sua crescita professionale include il passaggio a ruoli di maggiore responsabilità e la gestione di diversi reparti, anche durante i momenti più critici della pandemia. La sua storia solleva interrogativi sul percorso e sulle competenze che le hanno permesso di raggiungere questa posizione, partendo da un titolo di studio di livello medio.

? Domande chiave Come ha fatto una ragazza con la licenza media a diventare caposala?. Quali segreti ha usato per gestire i reparti durante l'emergenza Covid?. Perché ha scelto di dirigere una comunità psichiatrica dopo la pensione?. Come ha trasformato un piccolo alimentari in una carriera ospedaliera?.? In Breve Diploma medie ottenuto da privatista prima dell'ingresso in ospedale ad Aosta nel 1972.. Collaborazioni professionali con i medici Di Vito, Cerrato, Palombo e l'infermiera Angela Casavecchia.. Gestione comunità psichiatrica durante l'emergenza Covid con introduzione di videochiamate e nuovi strumenti informatici.. Premiata con il Premio del volontariato per l'impatto sociale nel territorio valdostano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’alimentari all’ospedale: la scalata di Dilva, da ausiliaria a caposala

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