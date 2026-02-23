cura dei disturbi alimentari a casalpusterlengo solo un passo avanti per il centro atteso da 4 anni nel vecchio ospedale

Il centro per i disturbi alimentari a Casalpusterlengo fa un passo avanti dopo quattro anni di attese, a causa di ritardi nei lavori di ristrutturazione. L’amministrazione comunale ha avviato una fase concreta di realizzazione, coinvolgendo nuovi investimenti e professionisti specializzati. La struttura, prevista nel vecchio ospedale di piazza Cappuccini, si prepara a offrire servizi più efficaci ai giovani tra i 14 e i 28 anni. La realizzazione prosegue, nonostante le difficoltà iniziali.

Casalpusterlengo (Lodi) – Era il 2022 quando la allora vicepresidente Letizia Moratti prometteva risposte «puntuali e concrete» per i giovani tra i 14 e i 28 anni, creando una comunità riabilitativa ad alta assistenza (Cra) e un Centro diurno dedicato alla cura dei disturbi del comportamento alimentare all’interno del complesso del vecchio ospedale che si affaccia su piazza Cappuccini. L’obiettivo era ambizioso: realizzare tutto in 48 mes i. Eppure, a quasi quattro anni, la realtà è diversa e, al momento, l’area del padiglione è ancora lì, immobile. Per ora, l’ultimo “traguardo” è la delibera dell’Asst di Lodi che approva il progetto esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

