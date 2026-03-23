Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso una famiglia di Castel di Lama. Nella giornata di ieri, infatti, padre, madre e i due figli piccoli sono stati dimessi dall’ ospedale Mazzoni di Ascoli, al termine di una serie completa di accertamenti clinici che hanno dato esito positivo e confermato l’assenza di qualsiasi forma di intossicazione grave. Al momento delle dimissioni, inoltre, tutti i sintomi che avevano accusato erano completamente scomparsi. L’episodio aveva generato forte apprensione per il manifestarsi improvviso e simultaneo di disturbi gastrointestinali importanti, tra cui vomito, diarrea e dolori addominali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non era intossicazione da botulino. La famiglia dimessa dall’ospedale

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