Il Gin Lardo di Pecchia ha ottenuto un riconoscimento importante alla London Spirits Competition, una delle competizioni più prestigiose nel settore dei distillati. Dopo essere stato protagonista di una trasmissione televisiva condotta da Orietta Berti, in cui è stato elogiato, il prodotto si è distinto in questa gara internazionale, raggiungendo il primo posto tra i distillati in concorso. La vittoria si aggiunge a una serie di premi conseguiti dal distillato apuano negli ultimi mesi.

Gin Lardo, un riconoscimento dietro l’altro. Dopo essere stato portato in tivù da Orietta Berti, che ne ha decantato le lodi a Che tempo che fa, il distillato apuano raggiunge la vetta nella massima gara mondiale, la London Spirits Competition per i distillati. Gin Lardo ha preso un doppio oro, il massimo del premio, e 97 punti su 100, piazzandosi a un punto dal migliore gin al mondo: 99 punti per il packaging, 97 per la qualità del prodotto e 96 per il rapporto qualitàprezzo. Grande soddisfazione per Tommaso Pecchia, il suo creatore, che ha proceduto a un restyling del sito ( www.ginlardo.com ). "Il mio prodotto sta andando bene, sono felice".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gin lardo di Pecchia sul podio di Londra

Notizie correlate

Alessia Pecchia e Luk3: il bacio e la bachata che fermano i rumors? Cosa sapere Alessia Pecchia e Luk3 pubblicano un video su TikTok il 25 aprile 2026.

Leggi anche: Pankration, la Puglia al 1° posto sul podio U15 e al 3° posto sul podio U13 con l'Artagon Foggia

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Il Gin lardo di Pecchia sul podio di Londra.

Il gin lardo di Tommaso Pecchia conquista gli ospiti di Fabio FazioCARRARAGin lardo grande protagonista da Fabio Fazio. Il distillato aromatizzato al lardo creato dal nostro concittadino Tommaso Pecchia è andato in onda l’altra sera nella popolare trasmissione ’Che ... lanazione.it

Gin, lo spirito dal cuore blu: tecnica, botaniche e identità italianaDal ginepro alle botaniche mediterranee, ecco come si produce il gin italiano, tra tecnica, territorio e il metodo del distillatore veronese Alessandro Zaghi. gazzettadelgusto.it