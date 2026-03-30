Dalla Strada al Palco torna su Rai 1 con alcune novità e cambia nome in Special. Il programma presenta talenti e artisti di strada che si esibiscono davanti a una giuria composta da Conti, Venier, Frassica e Guaccero. Lo show offre agli artisti l’opportunità di esibirsi in un contesto televisivo, consentendo loro di mostrare le proprie capacità e di raccontare le proprie storie.

Torna su Rai 1 con alcune significative novità Dalla Strada al Palco, il programma che porta su un palco televisivo talenti e artisti di strada, dando loro la possibilità di farsi notare e raccontarsi in un contesto diverso da quello a cui sono abituati. Il talent show, in onda in prima serata da venerdì 10 aprile, cambia titolo: la quinta edizione è rinominata Dalla Strada al Palco Special. Le novità di Dalla Strada al Palco Special. La vera novità è rappresentata dall’ assenza di una conduzione. Dopo le prime tre edizioni, in onda su Rai 2 con Nek, e la quarta su Rai 1, con il cantante affiancato da Bianca Guaccero, il ruolo dei conduttori viene meno a vantaggio di quello della giuria, che invece diventa centrale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dalla Strada al Palco diventa Special con Conti, Venier, Frassica e Guaccero in giuria

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