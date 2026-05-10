Dalla strada al palco le pagelle della quinta puntata | Luca Argentero fa commuovere 9 Elettra Lamborghini inopportuna 4
Nella quinta puntata dello show “Dalla strada al palco Special” sono stati assegnati voti ai protagonisti, con Luca Argentero che ha ottenuto un 9 per aver suscitato emozioni sincere, mentre Elettra Lamborghini ha ricevuto un 4 per aver agito in modo inappropriato. La serata ha visto momenti di comicità, lacrime e spettacoli che hanno coinvolto il pubblico, offrendo una sequenza di performance che hanno toccato sia il lato divertente che quello emotivo.
Una puntata ricca di emozioni quella di Dalla strada al palco Special: come ogni settimana lo show ha strappato tante risate, ci ha fatto scendere qualche lacrima, e soprattutto ha regalato al pubblico momenti di divertimento, leggerezza e performance capaci di toccare le corde del cuore. Come sempre, a giudicare le esibizioni dei talenti in gara, i “Passanti importanti” Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, a cui si è aggiunto Enrico Brignano – diventato anche lui parte del cast – ed eccezionalmente Luca Argentero, che ha proclamato una lettera che ha fatto commuovere proprio tutti. Luca Argentero, la lettera che fa piangere lo studio.🔗 Leggi su Dilei.it
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