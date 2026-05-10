Dalla strada al palco le pagelle della quinta puntata | Luca Argentero fa commuovere 9 Elettra Lamborghini inopportuna 4

Nella quinta puntata dello show “Dalla strada al palco Special” sono stati assegnati voti ai protagonisti, con Luca Argentero che ha ottenuto un 9 per aver suscitato emozioni sincere, mentre Elettra Lamborghini ha ricevuto un 4 per aver agito in modo inappropriato. La serata ha visto momenti di comicità, lacrime e spettacoli che hanno coinvolto il pubblico, offrendo una sequenza di performance che hanno toccato sia il lato divertente che quello emotivo.

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