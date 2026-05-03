Venerdì sera, lo show “Dalla strada al palco” non è andato in onda come previsto, lasciando spazio al Concertone del Primo Maggio. La quarta puntata è stata trasmessa invece sabato 2 maggio su Rai1, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Tra i protagonisti, Sal Da Vinci ha ottenuto un punteggio di 8, mentre Mara Venier è stata protagonista di una gaffe che le ha fatto raggiungere un 9. La trasmissione ha così continuato a competere con programmi come “Amici”.

Non si arresta il successo di Dalla strada al palco special: lo show, che non è andato in onda venerdì sera per lasciare spazio al Concertone del Primo Maggio, è tornato su Rai1 con la quarta puntata sabato 2 maggio, dando filo da torcere a Maria De Filippi e al Serale di Amici. Anche in questa quarta puntata non sono mancate le emozioni: tante le storie coinvolgenti dei talenti in gara, che con il loro vissuto hanno fatto emozionare (e divertire) i “Passanti importanti”, Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero, Nino Frassica e l’ospite speciale Enrico Brignano, perfettamente integrato nella giuria. La trasmissione, nata da un’idea di Conti, sta trovando una nuova linfa con questa nuovo assetto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalla strada al palco, le pagelle della quarta puntata: Sal Da Vinci fa impazzire tutti (8), Mara Venier e la sua gaffe (9)

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